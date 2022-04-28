Otomobilin motoruna giren yavru kedinin yolculuğunu itfaiye bitirdi | Video

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Anadolu yakasında otomobilin motor kısmına giren yavru kedinin yolculuğu, Avrupa yakasında Merter'de sona erdi. Otomobilin motoruna giren yavru kedi, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM
Kediyi sonradan fark ettiğini belirten Esat Bakır, "Aslında Anadolu yakasından buraya geldim. Ataşehir'de bulunan bir hastama işitme cihazı teslim edecektim. Teslim ettikten sonra bindim arabaya. Baktım kedi sesi geliyor. İndim arabadan baktım. Herhalde başka bir yerden geliyor dedim, bulamadım. Sonra geldim buraya. Herhalde kedi 5- 6 saattir orada. Acıktı, bağırma sesi yükseldi. Daha fazla devam edemezdim çünkü hayvan ölebilirdi. Ben de vatandaşlık görevimi yaparak itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye de kurtardı, teşekkür ederim" dedi. Sürücü Esat Bakır daha sonra yoluna devam etti.