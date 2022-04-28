Otomobilin motoruna giren yavru kedinin yolculuğunu itfaiye bitirdi | Video

Anadolu yakasında otomobilin motor kısmına giren yavru kedinin yolculuğu, Avrupa yakasında Merter'de sona erdi. Otomobilin motoruna giren yavru kedi, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, Merter'de D-100 Karayolu üzerinde yaşandı. Ataşehir'den otomobili ile yola çıkan Esat Bakır, bir süre ilerledikten sonra kedi sesi duydu. Otomobilinden inen sürücü, herhangi bir kedi göremeyince direksiyona geçerek tekrar harekete geçti. Anadolu yakasından Avrupa yakasına yaklaşık 40 kilometre ilerleyen Esat Bakır, Merter yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada otomobilin motor kısmından bir kez daha kedi sesi duyan Esat Bakır, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında tespit ettikleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir süre arama yapan ekipler, kedinin ön sağ tekerinin arka kısmında olduğunu fark etti. Yavru kedi, uzun süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kediyi taşıma çantasına koyan itfaiye ekipleri, merkeze götürdü.Kediyi sonradan fark ettiğini belirten Esat Bakır, "Aslında Anadolu yakasından buraya geldim. Ataşehir'de bulunan bir hastama işitme cihazı teslim edecektim. Teslim ettikten sonra bindim arabaya. Baktım kedi sesi geliyor. İndim arabadan baktım. Herhalde başka bir yerden geliyor dedim, bulamadım. Sonra geldim buraya. Herhalde kedi 5- 6 saattir orada. Acıktı, bağırma sesi yükseldi. Daha fazla devam edemezdim çünkü hayvan ölebilirdi. Ben de vatandaşlık görevimi yaparak itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye de kurtardı, teşekkür ederim" dedi. Sürücü Esat Bakır daha sonra yoluna devam etti.