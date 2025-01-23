Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video
Hatay’da ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen şahısların üst ve araç aramasında özel bölmeli iç çamaşırı ve ayakkabı sistemi başta olmak üzere çeşitli materyaller ele geçirildi.
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