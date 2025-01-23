Video Yaşam Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video
Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video

Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video

23.01.2025 | 16:54

Hatay’da ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen şahısların üst ve araç aramasında özel bölmeli iç çamaşırı ve ayakkabı sistemi başta olmak üzere çeşitli materyaller ele geçirildi.

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İskenderun ilçesinde 19 Ocak günü ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı verilmesi üzerine konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince; kopya çeken şahıs kısa sürede yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu çevrede şüpheli hareketler sergileyen bir araç fark edildi ve araç kontrol edildi. Araç kontrol edildiğinde kopya düzeneğinde kullanılan dijital materyaller başta olmak üzere; 35 bin 000 TL para, 3 adet kulak içi kulaklık ve pilleri, 1 gömleğe iliştirilecek seviyede kameralı cihaz, 1 wifi cihazı, 1 sim takılanilen Bluetooth cihazı, 1 cımbız, 5 ayrı ait sürücü ve sınav giriş belgesi, 3 sürücü kursu makbuzu, 1 adet bayan, 2 adet erkek içerisine özel bölme yapılmış düzenekli ayakkabı ve 2 adet özel bölmeli iç çamaşırı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sınava giren M.Ç. ile sınava girenlere para karşılığı yardım eden C.S. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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