Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada

Kocaeli Başiskele İlçesinde kayda alınan bir görüntü, izleyenleri şoke etti. Yaklaşık 80 kilometre hızla giden araca tutunan patenli genç, ölüme adeta meydan okuyarak kilometrelerce yol kat etti.