Video Yaşam Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada
Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada

Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada

17.07.2024 | 13:17

Kocaeli Başiskele İlçesinde kayda alınan bir görüntü, izleyenleri şoke etti. Yaklaşık 80 kilometre hızla giden araca tutunan patenli genç, ölüme adeta meydan okuyarak kilometrelerce yol kat etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’a ayı indi 00:54
Ardahan’a ayı indi 17.07.2024 | 14:02
’Çeyrek taktım, sen bana takmadın’ kavgasının sanıkları hakim karşısında 03:15
'Çeyrek taktım, sen bana takmadın' kavgasının sanıkları hakim karşısında 17.07.2024 | 13:51
Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! 01:33
Fenomen sunucu Kadir Ezildi'den 'Sultan' filmi tadında evlilik teklifi! 17.07.2024 | 13:47
İzmir’de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada! 01:21
İzmir'de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada! 17.07.2024 | 13:19
Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada 00:27
Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada 17.07.2024 | 13:17
İstanbul’daki 10 milyonluk pırlanta vurgunu kamerada 04:28
İstanbul'daki 10 milyonluk pırlanta vurgunu kamerada 17.07.2024 | 11:42
Sanal bahis şebekesine darbe... 8 tutuklama! 00:43
Sanal bahis şebekesine darbe... 8 tutuklama! 17.07.2024 | 11:07
Define kazısı yapan şahıs jandarmanın dron kamerasına böyle yakalandı 00:20
Define kazısı yapan şahıs jandarmanın dron kamerasına böyle yakalandı 17.07.2024 | 08:46
Kocaeli’de aşırı yüklü kamyonun devrilme anı kamerada 00:22
Kocaeli'de aşırı yüklü kamyonun devrilme anı kamerada 17.07.2024 | 10:24
Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar geyik besledi 00:33
Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar geyik besledi 17.07.2024 | 10:02
Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi... 00:25
Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi... 17.07.2024 | 09:55
Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu Milyoner Aile atv’de 00:45
Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu Milyoner Aile atv'de 17.07.2024 | 09:38
Elazığ’da otomobilin baraja düştüğü anlar kamerada 01:05
Elazığ’da otomobilin baraja düştüğü anlar kamerada 17.07.2024 | 09:20
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu 02:17
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu 17.07.2024 | 08:46
İzmir’de yumruk yumruğa kavga kamerada 01:01
İzmir'de yumruk yumruğa kavga kamerada 17.07.2024 | 08:46
Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı: Evdekilerin başını çekiçle ezdi 01:55
Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı: Evdekilerin başını çekiçle ezdi 17.07.2024 | 08:46
İstanbul’daki klima açma kavgası cinayeti kamerada 00:08
İstanbul'daki klima açma kavgası cinayeti kamerada 17.07.2024 | 08:55
Küçükçekmece’de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video 00:53
Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video 16.07.2024 | 16:46
Otobüsün yoldan çıktığı kaza saniye saniye kaydedildi | Video 05:21
Otobüsün yoldan çıktığı kaza saniye saniye kaydedildi | Video 16.07.2024 | 16:18
Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında Çatışmadayım hayatım ararım seni diye paylaştı | Video 00:38
Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı | Video 16.07.2024 | 16:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA