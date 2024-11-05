Pendik'te feci kaza kamerada: TIR'ın sürüklediği skuterli öldü | Video
Pendik'te TIR önünde skuterle ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'ya yanaşıp 150 metre sürükledikten sonra altına aldı. Kazada Çamlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şoför gözaltına alındı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan ÇAMLI (28) 'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı. Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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