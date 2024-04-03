Pendik’te kiralık araç alev alev yandı | Video
Pendik’te seyir halinde olan kiralık araç alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Burak Yaman isimli bir vatandaş, "Arabadan duman çıktığını gördüm. Birden bire parladı. Sürücü çıktı, içinde benzin dolu olduğu için yanına yanaşamadık. Lastikler gümlemeye başladı. Yaralı yok, itfaiye ekipleri müdahale etti ama araç kullanılamaz halde" dedi.
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