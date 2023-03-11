Pendik'te şişme kaydırak standın üzerine devrildi: 3 çocuk yaralandı | Video
Pendik'te kurulan Ardahan tanıtım günleri alanında bulunan şişme kaydırak, şiddetli lodos nedeniyle standın üzerine devrildi. Kaydırakta bulunan 3 çocuk yaralandı. Öte yandan alanda bulunan başka bir stant da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.
Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin, "Standın arkasında çocukların oyun alanı vardı. Bir anda lodos esince oyuna alanı havalandı. Havalanınca da standa baskı yaptı, o yıkıldı. Oyun alanının içinde de çocuklar vardı onları da havaya atmış oldu. Yüz üstü düştü çocuklar. 3 çocuk yaralıydı, yüzleri soyulmuştu. Ambulans geldi. Birini ambulans alıp gitti. Esnaflar kaçabildi" dedi.
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