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Pendik'te şişme kaydırak standın üzerine devrildi: 3 çocuk yaralandı | Video

Pendik'te şişme kaydırak standın üzerine devrildi: 3 çocuk yaralandı | Video

11.03.2023 | 15:18

Pendik'te kurulan Ardahan tanıtım günleri alanında bulunan şişme kaydırak, şiddetli lodos nedeniyle standın üzerine devrildi. Kaydırakta bulunan 3 çocuk yaralandı. Öte yandan alanda bulunan başka bir stant da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.

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Olay, Pendik Kurtköy'de kurulan Ardahan tanıtım günleri etkinliği alanında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alanda bulunan şişme kaydırağın halatı şiddetli lodos nedeniyle koptu. Şişme kaydırak alanda bulunan standın üzerine devrildi. Kaydırakta oynayan 3 çocuk standın üzerine ve yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken diğer ikisi ise aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Öte yandan, etkinlik alanında bulunan başka bir stant da şiddeti lodos nedeniyle devrildi. Standın içerisinde o an kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin, "Standın arkasında çocukların oyun alanı vardı. Bir anda lodos esince oyuna alanı havalandı. Havalanınca da standa baskı yaptı, o yıkıldı. Oyun alanının içinde de çocuklar vardı onları da havaya atmış oldu. Yüz üstü düştü çocuklar. 3 çocuk yaralıydı, yüzleri soyulmuştu. Ambulans geldi. Birini ambulans alıp gitti. Esnaflar kaçabildi" dedi.

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