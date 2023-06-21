Video Yaşam Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı | Video
Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı | Video

Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı | Video

21.06.2023 | 15:08

Nefise Necip Teymur İlköğretim Okulu 7 yaşındaki 2'nci sınıf öğrencisi Elif Anastasia Çavdar, 1 yıl önce piyano eğitiminin ardından piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.

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Annesinin öğrencilerine piyano eğitimi verirken kıskanan ve görerek öğrenmek istediğini dile getiren 7 yaşındaki Çavdar, "Annem piyano öğretmeni olduğundan ve diğer çocuklarda çok yetenekli olduğu için bana da yetenek sardı. Bu yüzden de ben piyanist olmaya karar verdim" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİ GÖRÜNCE KISKANDI"
10 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar bu kez 7 yaşındaki kızını eğitti. Çok yetenekli öğrencileri kıskandığından dolayı heves ettiğini belirten anne Renata Çavdar, "10 senedir Türkiye'de piyano dersi veriyorum, çok yetenekli öğrencilerim oldu ama bu sefer öğrenci değil kendi kızımı yarışmaya götürdüm. Biz kızımla yaklaşık bir senedir beraber çalışmaya başladık çünkü kendisi diğer öğrencileri görünce kıskandı ve çok heveslendi. Zor dönemler geçirdik, biz deprem sürecinde hiç çalışamadık çünkü evimizde depremzede akrabalarımızla, tanıdıklarımızla ve öğrencilerimle birlikte kalıyorduk. O yüzden deprem döneminde çalışma fırsatımız olmadı. Bu yarışma gelişim ve bu yolda devam edebilmemiz için bizim hedefimiz oldu. Kızım şuan 7 yaşında ve geçen yazdan bu yana piyano çalmak için istekliydi. Öğrencilerimin eve gelip piyano öğrendiklerini ve derece aldıklarını görünce daha çok heveslendi ve çalışmak istedi. Ekim ayında biz Alanya'da yarışmaya katıldık. The II İnternational Competition of Art "Global Art Competition" yarışmasına katıldık ve kızım 2'nci oldu, Ocak ayında Adana'da IV İnternational "Adana Rhapsody" Piyano Competition 3'ncülük ödülü aldı ve oradan daha çok heves alınca İzmir'de VIII Mozart Akademi İnternational Piano Competition 1'incilik ödülü aldı" diye konuştu.

"PİYANİST OLMAYA KARAR VERDİM"
Annesinin öğrencilerini kıskandığı için heves edinerek öğrenen 7 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, "Uluslararası yarışmada 1. oldum o yüzden piyanoyu sevmeye başladım. Annem piyano öğretmeni olduğundan ve diğer çocuklarda çok yetenekli olduğu için bana da yetenek sardı. Bu yüzden de ben piyanist olmaya karar verdim. 7-8 aylık piyano çalma sürecim oldu. Depremden dolayı çok çalışamadım ama piyano çalmayı bırakmadım. Uluslararası 3.'lük 2.'lik ve 1.'lik geldi. Ve bu devam edecek" şeklinde konuştu.

Ulusal, uluslararası birçok yarışma ve festivale katılan, sadece 1 yıllık eğitimin ardından ettiği piyano ödüllerine layık görülen 7 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar" The II İnternational Competition of Art "Global Art Competition" 2''nci ödülü (Canlı), IV İnternational "Adana Rhapsody" Piyano Competition 3'üncülük ödülü, VIII Mozart Akademi İnternational Piano Competition 1'ncilik ödülü alan Elif, Klasik dönemde Romantik dönemden Çağdaş dönemde ve Türk bestecinin eserler çaldı.

Yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Irina Mints (Almanya), Prof. Gülnara Aziz (Türkiye Özbekistan), Prof. Sinamdzgrishvili (Azerbaycan), Doç. Dr. Paolo Susanni (İtalya Türkiye), İlhan Cinpir Mozart Akademi Yarışma Kurucusu yer aldı.

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