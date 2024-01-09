Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı kısa sürede yakalandı | Video 09.01.2024 | 09:36 Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp uzaklaşan otomobil kısa sürede ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. 55 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken uygulama noktasındaki polis ekiplerince durdurulmak istendi.Ekiplerin dur ikazına uymayıp uzaklaşan otomobil, polisin kısa süreli takip sonucu ele geçirildi. Polisler otomobil içinde ve sürücünün üzerinde arama yaptı. Yaşanan tüm bu anlar ise bir araç kamerasına yansıdır. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil bölgeden gönderildi.