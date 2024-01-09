Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı kısa sürede yakalandı | Video
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp uzaklaşan otomobil kısa sürede ele geçirildi.
Ekiplerin dur ikazına uymayıp uzaklaşan otomobil, polisin kısa süreli takip sonucu ele geçirildi. Polisler otomobil içinde ve sürücünün üzerinde arama yaptı. Yaşanan tüm bu anlar ise bir araç kamerasına yansıdır. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil bölgeden gönderildi.
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