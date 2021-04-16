Video Yaşam Polonya’da genç kadın araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi | Video

Polonya’da genç kadın araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi | Video

Polonya’da genç kadın araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi | Video
16.04.2021 | 12:58

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Polonya'da hırsız, arabasını yıkamakta olan kadının aracını çalmak istedi. Durumu son anda fark eden genç kadın, arabaya binmeye çalışan hırsızı elindeki tazyikli su tabancasıyla etkisiz hale getirdi.

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Polonya'nın güneybatısındaki Jawor ilçesine bağlı Bolkow kasabasında yaşanan hırsızlık girişimi görenleri hayrete düşürdü. İsmi açıklanmayan kadın sürücü oto yıkama istasyonunda aracını yıkarken bir kişi kadının aracını çalmak istedi. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, kadın aracın ön tarafını tazyikli su tabancasıyla yıkadığı esnada üzerinde arka kısmında "Polis" yazılı tişört bulunan bir şahıs araca sol tarafından yaklaşarak şoför koltuğunun kapısını açtı. Genç kadın, adamın aracını çalmak istediğini anlayınca elindeki tazyikli su tabancasını adamın yüzüne tuttu. Yüzüne yediği tazyikli suyla neye uğradığını şaşıran hırsız, çareyi kaçmakta buldu. Genç kadın yaşadığı şokun ardından ilk olarak aracına binip kapıları kapattı. Bu sırada kendine gelen hırsız, aracın yanına gelerek kadına tehditlerde bulundu. Amacına ulaşamayan hırsız, daha sonra kendisini bekleyen bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızın gittiğini gören kadın, aracından çıkarak arabasını yıkama işlemini tamamladı.

Genç kadın daha sonra polise haber verirken, polis ekipleri Jawor ilçesindeki benzin istasyonunda hırsızın kaçtığı aracı buldu. Polisler araçta yaptıkları aramada hırsızın olay esnasında üzerinde bulunan "Polis" yazılı ıslak tişörtle birlikte bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, 29 ve 31 yaşındaki iki şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu madde bulundurma ve araba hırsızlığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak olan şahıslardan 29 yaşındaki kişi, yasaya göre sıradan vatandaşların taşıması yasak olan "Polis" ibareli tişört giydiği için de ayrıca yargılanacak.

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