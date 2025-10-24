Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video
24.10.2025 | 14:53
Sakarya’nın Adapazarı 551 polisin katılımı ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 33 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı eşya ele geçirildi.
Öte yandan yakalanan 33 şüpheliden; 1 şahsın hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası, 1 şahsın TCK 188, TCK 191 ve hırsızlık suçundan, 1 şahsın TCK 188 suçundan, 1 şahsın TCK 191 suçundan, 1 şahsın hırsızlık suçundan, 1 şahsın ise kadına karşı tehdit suçundan olmak üzere toplam 6 şahsın arandığı tespit edilerek, adli işlemlere başlanıldı.
