Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video

24.10.2025 | 14:53

Sakarya’nın Adapazarı 551 polisin katılımı ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 33 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı eşya ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele, aranan şahısların yakalanması ve 6136 sayılı Kanun çerçevesine giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 27 adreste 34 hedef şahsa yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyona 9 dedektör köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel katıldı. Operasyonda; 33 hedef şahıs yakalandı, ikamet ve müştemilatlarında yapılan aramalarda ise; 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfeklere ait şarjör, 93 adet fişek, 1 parça halinde 670 gram sentetik cannabinoid maddesi, 56 adet sentetik ecza ilacı, 1 parça halinde 38 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 parça halinde 7 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 parça halinde 3.50 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 parça halinde 0.50 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 parça halinde 0.80 gram esrar maddesi, 3 adet hassas terazi ve çok sayıda hırsızlık suretiyle çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan 33 şüpheliden; 1 şahsın hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası, 1 şahsın TCK 188, TCK 191 ve hırsızlık suçundan, 1 şahsın TCK 188 suçundan, 1 şahsın TCK 191 suçundan, 1 şahsın hırsızlık suçundan, 1 şahsın ise kadına karşı tehdit suçundan olmak üzere toplam 6 şahsın arandığı tespit edilerek, adli işlemlere başlanıldı.
