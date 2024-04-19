Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video
Konya’da bulunan parklardaki Japonya’nın en önemli simgelerinden olan baharın müjdecisi Japon kiraz ağacı olarak da bilinen sakura ağaçları çiçek açtı.
Kyoto Japon Parkı'nda vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, sakura ağaçların çiçeklerinin çok güzel olduğunu ve kokusunun insana huzur verdiğini belirtti.
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