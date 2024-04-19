Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55 Konya’da bulunan parklardaki Japonya’nın en önemli simgelerinden olan baharın müjdecisi Japon kiraz ağacı olarak da bilinen sakura ağaçları çiçek açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'da bulunan Kyoto Japon Parkı'nın çiçek açan sakura ağaçları görenleri hayran bırakıyor. Japonya'nın önemli simgelerinden olan ve baharı müjdecisi sakuralar, meyvesi olmayan Japon kiraz ağacı olarak da biliniyor. Konya'da nisan ayının ortalarında açmaya başlayan sakura ağaçlarının çiçekleri, iki hafta içerisinde dökülüyor. Çiçekli olarak yaklaşık 15 gün geçiren sakura ağaçları meyve vermiyor. 2010 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya'nın Kyoto şehrinin kardeş şehir olmasının ardından Japonya'dan Konya'ya bu ağaçların tohumları gönderildi. Konya'da Kyoto Japon Parkının yanı sıra şehir merkezindeki pek çok parkta da bulunan sakura ağaçları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.Kyoto Japon Parkı'nda vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, sakura ağaçların çiçeklerinin çok güzel olduğunu ve kokusunun insana huzur verdiğini belirtti.