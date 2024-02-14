Video Yaşam Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video

14.02.2024 | 08:55

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

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Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nur 2. Sokak'ta seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki otomobil ile Okul 2. Sokak'tan gelen E.Ç'nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Taktığı kask sayesinde kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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