Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.
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