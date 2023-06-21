Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 21.06.2023 | 12:06 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.H.T., T.A., M.T., A.U. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, bin 100 lira, 1 bilezik ile çok sayıda sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.