Sarıyer'de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video

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SARIYER'de otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otobüsten inen yolcular yürüdü.
Otomobil sürücüsü Fatih Turan, Yoldan gelirken, virajı alamadım, yol da biraz kaygandı. Otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için hemen sağa doğru direksiyonu kırdım ama yine otobüsle çarpıştık. Araç yan döndü. Sürücülerde de yolcularda da hiçbir sıkıntı yok dedi.
İETT otobüsü şoförü İbrahim Demirbağ, Biz aşağıdan geliyorduk. Otomobil virajı alamadı. Sol taraftan vurdu. Otobüs ağzına kadar doluydu ama Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı şeklinde konuştu.