Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı.
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