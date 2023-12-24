Video Yaşam Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan’ın

Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı

24.12.2023 | 10:42

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan, Şehit Kemal Aslan'ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Görüntüde, şehit Aslan'ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Aslan’ın Şehit olursam diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 00:16
Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 24.12.2023 | 10:42
Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video 02:00
Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video 24.12.2023 | 10:12
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video 01:40
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video 24.12.2023 | 10:12
Yüksekova’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, ekipler seferber oldu | Video 01:24
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, ekipler seferber oldu | Video 24.12.2023 | 08:43
Üsküdar’da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı | Video 03:25
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı | Video 24.12.2023 | 08:43
Bakan Yerlikaya: 10 ilde 58 mağara ve sığınak imha edildi | Video 03:52
Bakan Yerlikaya: "10 ilde 58 mağara ve sığınak imha edildi" | Video 24.12.2023 | 08:46
Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı 01:13
Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı 23.12.2023 | 23:21
Kastamonu’da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı 05:11
Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı 23.12.2023 | 23:03
Kastamonu’da fırtına çatıları uçurdu 00:53
Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu 23.12.2023 | 18:22
Büyükçekmece’de panik anları! Apartmanın önünde el bombası bulundu | Video 00:32
Büyükçekmece'de panik anları! Apartmanın önünde el bombası bulundu | Video 23.12.2023 | 15:40
Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada | Video 00:22
Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada | Video 23.12.2023 | 15:18
İstanbul’dan İnegöl’e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video 00:26
İstanbul'dan İnegöl'e kokain getiren şahıslar yakalandı | Video 23.12.2023 | 15:15
Tunceli’de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video 01:57
Tunceli'de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı | Video 23.12.2023 | 14:14
Bilecik’te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video 00:15
Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video 23.12.2023 | 14:26
Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01:00
Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 23.12.2023 | 14:15
Mersin’de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video 03:03
Mersin'de yasa dışı bahise 13 tutuklama | Video 23.12.2023 | 13:27
Van’da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı | Video 00:19
Van’da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı | Video 23.12.2023 | 13:41
Yasadışı bahis operasyonu:13 tutuklama | Video 01:28
Yasadışı bahis operasyonu:13 tutuklama | Video 23.12.2023 | 13:26
Cihangir’de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:44
Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 23.12.2023 | 13:00
Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video 02:24
Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video 23.12.2023 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA