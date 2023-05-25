Servis aracı ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı | Video 25.05.2023 | 09:26 Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 12 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Serik ilçesi D-400 karayolu, Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine gitmekte olan Turgay Koşer'in kullandığı minibüs ile İlker Özdemir'in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otel çalışanlarının bulunduğu servis aracında yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.Servis şoförü Turgay Koşer, "Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlarda şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak" dedi.Karayolu üzerinde market işleten Hüseyin Tekinaslan, "Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı. Yolda başka araç yoktu bereket. Kırmızı yandığında sürünerek geldi. Çok sayıda yaralı var, ölü de olabilirdi. Burada çok sayıda servis bekleyen insan vardı. Bu kırmızı ışık ihlaline çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.