Servis aracı ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 12 yolcu yaralandı.
Servis şoförü Turgay Koşer, "Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlarda şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak" dedi.
Karayolu üzerinde market işleten Hüseyin Tekinaslan, "Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı. Yolda başka araç yoktu bereket. Kırmızı yandığında sürünerek geldi. Çok sayıda yaralı var, ölü de olabilirdi. Burada çok sayıda servis bekleyen insan vardı. Bu kırmızı ışık ihlaline çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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