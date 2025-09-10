Video Yaşam Sevgi'nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video
10.09.2025 | 13:28

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Doğan Şendilek’in (27) eşi Sevgi Şendilek’i (27) 9 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü olaydan yaklaşık bir saat önce, çiftin çocuklarından biriyle birlikte sokakta yürüdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Doğan Şendilek’in üzerine yürüdüğü çocuğunun, annesinin arkasına saklandığı anlar yer aldı.

Olay, 27 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

'DAHA ÖNCE DE EŞİ TARAFINDAN 7 YERİNDEN BIÇAKLANDI'
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek kısa sürede yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek'in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi. Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek ise, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAYDAN 1 SAAT ÖNCESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Doğan Şendilek'in eşi Sevgi Şendilek'i 9 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü olaydan yaklaşık bir saat önce, çiftin 3 çocuğundan biriyle birlikte sokakta yürüdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturma dosyasına konulan görüntülerde, Doğan Şendilek'in üzerine yürüdüğü çocuğunun, annesinin arkasına saklandığı anlar yer aldı.

