Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video

08.10.2025 | 14:37

Şişli’de seyir halindeki aracında uzun namlulu silahlarla vurulan Avukat Serdar Öktem, son yolculuğuna uğurlandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'de bulunan Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Öktem'in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Öktem için helallik alındı.

Öktem'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kocasinan mezarlığına götürüldü.

Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin değeri avukatımızdı, abimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllardır gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Allah günahlarını affetsin. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

