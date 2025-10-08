Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video
Şişli’de seyir halindeki aracında uzun namlulu silahlarla vurulan Avukat Serdar Öktem, son yolculuğuna uğurlandı.
Öktem'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kocasinan mezarlığına götürüldü.
Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin değeri avukatımızdı, abimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllardır gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Allah günahlarını affetsin. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.
