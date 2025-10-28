Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde İbrahim Erbaş'a ait bir ahır çöktü. Enkaz altında kalan eşek, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sağ olarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgeye koşan mahalle sakinleri, ahırın yıkıldığını görünce hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazın altından gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, dikkatli bir şekilde molozları kaldırarak eşeğe ulaştı. Toz ve enkaz yığınları arasından çıkarılan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Erbaş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Ahırın yıkıldığını görünce içim yandı. Ama komşularımızın yardımıyla eşeğimizi sağ salim çıkardık. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Kurtarma anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların büyük bir dikkat ve özveriyle çalıştığı, eşeğin çıkarıldığı anda yaşanan sevinç gözler önüne serildi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.