Şirket aracıyla alkollü yakalanan şahıs suçu poliste buldu | Video
21.10.2025 | 08:37
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şirket aracıyla yakalanan alkollü sürücü, "beni işimden gücümden ettin" diyerek suçu polis ekiplerinde buldu. 0.85 promil alkollü yakalanan aday sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi iptal edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Şirket aracıyla alkollü yakalanan şahıs suçu poliste buldu | Video 21.10.2025 | 08:37
00:57
Yasemin lösemiyle mücadelesini kaybetti! Duygulandıran veda şarkısı | Video 20.10.2025 | 14:33
00:22
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü | Video 20.10.2025 | 14:31
04:27
02:58
04:06
Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video 20.10.2025 | 14:30
00:40
Hatay’da sağanak! Suyun içinde mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı | Video 20.10.2025 | 14:30
01:13
01:57
11:02
00:33
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kamerada | Video 20.10.2025 | 08:59
01:19
Cezaevi firarisi, kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı | Video 20.10.2025 | 08:59
02:29
06:13
00:15
Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin'de faciadan dönüldü | Video 19.10.2025 | 16:38
04:16
Siverek'te ATM'de buldukları paranın sahibini arıyorlar | Video 19.10.2025 | 15:03
03:29
05:54
01:36
Büyükçekmece'de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video 19.10.2025 | 09:54