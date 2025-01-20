Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem | Video
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ulaş ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.30'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ulaş ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ulaş ilçemizde saat 08.30'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı, AFAD ve diğer ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz durum yansımamıştır" ifadelerine yer verildi.
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