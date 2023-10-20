Sokak ortasında bıçaklı dehşet | Video
Ataşehir’de iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kavgada bir kişi diğer gruptaki kişiye bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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