Sokak ortasında bıçaklı dehşet | Video 20.10.2023 | 12:46 Ataşehir’de iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kavgada bir kişi diğer gruptaki kişiye bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bıçak olan bir şahıs tartıştığı kişiye saldırdı. Bıçak darbesi alan kişi yerde yatarken diğer vatandaşlar bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.