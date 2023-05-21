SON DAKİKA! Adana'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem | Video

Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.