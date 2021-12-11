Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN
SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN

11.12.2021 | 10:22

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Son dakika haberleri... Ankara Kahramankazan'da feci kaza! İki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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