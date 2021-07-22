Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı | Video
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Son dakika haberleri: Ankara’da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Eker’i arama çalışmaları devam ederken, Eker’in cansız bedenine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...