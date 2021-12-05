Video Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video
SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video

SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video

05.12.2021 | 12:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 03:32
SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 05.12.2021 | 12:20
Ordu’da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul’da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05:10
Ordu'da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul'da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05.12.2021 | 12:11
İstanbul’da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 01:01
İstanbul'da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 05.12.2021 | 11:57
Musluk hırsızları yakalandı | Video 02:50
Musluk hırsızları yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:28
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 00:45
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:29
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 02:18
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 05.12.2021 | 11:25
Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile sokak ortasında birbirine girdi! | Video 00:18
Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile sokak ortasında birbirine girdi! | Video 05.12.2021 | 11:17
Katilin babası da katil çıktı | Video 06:53
Katilin babası da katil çıktı | Video 05.12.2021 | 11:03
Erzurum’da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video 01:35
Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video 05.12.2021 | 11:05
Beylikdüzü’nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 00:37
Beylikdüzü’nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 05.12.2021 | 11:03
Bağcılar’da bir binada patlama: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 01:26
Bağcılar'da bir binada patlama: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 05.12.2021 | 11:03
Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video 00:28
Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:03
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı | Video 00:24
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı | Video 05.12.2021 | 10:32
Kurnaz hırsız jandarmadan kaçamadı! Merdivenaltı akaryakıt istasyonu kurmuş | Video 02:03
Kurnaz hırsız jandarmadan kaçamadı! Merdivenaltı akaryakıt istasyonu kurmuş | Video 05.12.2021 | 10:30
Dolandırıcıların kargo tuzağı! 2,3 milyon euroluk senede imza attırdılar | Video 04:00
Dolandırıcıların kargo tuzağı! 2,3 milyon euroluk senede imza attırdılar | Video 05.12.2021 | 10:22
Beyoğlu’nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video 00:29
Beyoğlu'nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video 05.12.2021 | 10:30
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu | Video 01:39
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu | Video 05.12.2021 | 10:22
Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı | Video 01:15
Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı | Video 05.12.2021 | 10:22
Trafikte inatçı keçilere taç çıkartan yol verme tartışması kamerada | Video 02:07
Trafikte inatçı keçilere taç çıkartan yol verme tartışması kamerada | Video 05.12.2021 | 10:22
Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video 01:28
Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video 05.12.2021 | 09:56

BAĞCILAR'da bir binanın çatı katında bulunan evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın yaşandığı çatı katında kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayda bir kadının ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bulunan evde iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binadan kopan parçaların bir kısmı sokağa dökülürken, binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri diğer binalara sirayet etmek üzere olan alevlere engel olup yangını kontrol altına aldı. Bir kadının ise yangından hafif şekilde yaralandığı, ambulansla ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

"ÖNCE PATLAMA OLDU, BÜTÜN BİNALAR SALLANDI"
Mahalle sakini Salih Kahveci, "Yukarı cama çıktığımda karşı komşunun çatısı uçtu. İlk başta bir şey yoktu, sonra birden alevler çıkmaya başladı. Sonra yangın büyüdü çatı yandı. Evde kimsenin olup olmadığını bilmiyoruz. Önce patlama oldu, bütün binalar birden salladı" dedi.

"BAM DİYE BİR SES GELDİ"
Bir diğer mahalle sakini Ali Çolak, "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. 'Bam' diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadık. Geldik baktık çatıyı alevler almış. Yaralı yok. Bir kadın kendinden geçmişti onunda durumu iyi" ifadesinin kullandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar oluştu. Öte yandan, patlamanın yaşandığı ev sakinlerinin memleketinde olduğu evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA