Video Yaşam SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
29.07.2021 | 15:26

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SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 01:02
SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 29.07.2021 | 15:26
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Son dkaika haberleri... Antalya Manavgat'ta pek çok yerde aynı anda başlayan yangınların ardından Bodrum, Didim ve Marmaris'te de yangın çıktı!

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