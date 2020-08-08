Son Dakika | Bulgaristan'da Türkiye sınırı yakınında orman yangını | Video

Son dakika haberi... Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle Türkiye tarafındaki ormanlık alanları tehdit ederken, alevlerin sıçraması durumunda müdahale için sınır hattına yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevler rüzgarında etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ilerliyor.



Alevlerin Uzunbayır köyü mevkiinde bulunan ormanlık alana sıçraması ihtimaline karşı bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.



Yangın söndürme ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, bir diğer yandan da arazözler ile birlikte yol açılıp önlemler alınıyor.



Köy halkı, yangının devam ettiği alan ile köyün arasında ortalama 800 metre mesafenin olduğunu belirtti.