SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma

Son Dakika Haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti için Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi ne zaman alınabilir? Çalışma izin belgesi hangi tarihler arasında geçerli? Canlı yayınla Çalışma izin belgesi ve (e-Devlet) İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi ile iglili detaylar...