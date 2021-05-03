Video Yaşam SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma

SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma

SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma
03.05.2021 | 11:48

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Son Dakika Haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti için Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi ne zaman alınabilir? Çalışma izin belgesi hangi tarihler arasında geçerli? Canlı yayınla Çalışma izin belgesi ve (e-Devlet) İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi ile iglili detaylar...

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