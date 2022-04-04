Video Yaşam Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video
Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video

Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video

04.04.2022 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yargı 27. son bölüm izle: Ceylin bebek istiyor! Kanal D ile Yargı son ve yeni bölüm kesintisiz izle! 05:22
Yargı 27. son bölüm izle: Ceylin bebek istiyor! Kanal D ile Yargı son ve yeni bölüm kesintisiz izle! 04.04.2022 | 11:46
Son Dakika: Esenyurt’ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04:14
Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04.04.2022 | 11:35
Adana’da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 00:19
Adana'da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 04.04.2022 | 11:43
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo eroin ele geçirildi | Video 01:03
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo eroin ele geçirildi | Video 04.04.2022 | 11:26
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 00:57
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 04.04.2022 | 11:12
Karabük’te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 00:34
Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30
Böyle komşu düşman başına! 5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı! | Video 02:15
Böyle komşu düşman başına! "5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı!" | Video 04.04.2022 | 11:25
Avcılar’da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video 01:59
Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video 04.04.2022 | 10:21
Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor! | Video 03:23
Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor! | Video 04.04.2022 | 10:20
Dünyanın en uzun boylu kadınından 3 yeni rekor daha! 5.kez adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı | Video 03:00
Dünyanın en uzun boylu kadınından 3 yeni rekor daha! "5.kez adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı" | Video 04.04.2022 | 10:20
Trafik magandaları tüneli kapatıp yüksek sesli müzik açarak böyle dans etti! | Video 00:19
Trafik magandaları tüneli kapatıp yüksek sesli müzik açarak böyle dans etti! | Video 04.04.2022 | 10:20
Bursa’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:17
Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 04.04.2022 | 10:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 06:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 04.04.2022 | 09:34
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 00:41
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 04.04.2022 | 08:59
SON DAKİKA: Sivas’taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 05:06
SON DAKİKA: Sivas'taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 04.04.2022 | 08:59
Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 03:18
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 04.04.2022 | 09:16
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 01:21
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 04.04.2022 | 08:58
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 01:14
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 05:02
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 01:22
Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58

Son dakika haberi: Esenyurt'da Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiliden Kader G. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Alpaslan Ç. ise hastanede öldü. Kader G.'nin ara sokağa zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç. ise hastanede öldü.

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA