Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video
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Son dakika haberi: Esenyurt'da Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiliden Kader G. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Alpaslan Ç. ise hastanede öldü. Kader G.'nin ara sokağa zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.