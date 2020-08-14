Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken saldırı | Video

Son dakika... İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte bir kadına saldırdığı anlar anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganın ağza alınmayacak iğrenç küfürlerle çevreye aldırmadan tacize devam ettiği görüldü. Tacizci saldırganın kadın sürücünün aracının camını da kırdıktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.



SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.