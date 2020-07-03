Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video 03.07.2020 | 22:42
00:10
Patlama bölgesinde AKİ ekipleri çalışma başlattı | Video 03.07.2020 | 22:43
01:46
Patlama yeri havadan görüntülendi | Video 03.07.2020 | 22:43
01:48
01:10
Rus milyarder Bodrum’a milyon dolarlık yat ile geldi | Video 03.07.2020 | 21:26
02:41
Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video 03.07.2020 | 21:26
00:22
Antalya'da trafikteki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 03.07.2020 | 16:22
00:16
Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2020 | 14:54
01:45
Tunceli'de çoban köpeklerine saldıran yılan hayatının hatasını yaptı | Video 03.07.2020 | 14:06
02:38
KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak | Video 03.07.2020 | 13:45
01:51
00:33
05:34
00:22
Erzincan’da sel sularının enerji hatlarını yıkma anı kamerada | Video 03.07.2020 | 11:49
06:16
06:16
01:51
01:12
01:10
Son dakika: Van’da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi | Vİdeo 03.07.2020 | 09:22
02:21
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta 12 katlı binada yangın paniği | Video 03.07.2020 | 09:02
Son dakika... Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama anının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.