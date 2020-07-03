Video Yaşam Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
03.07.2020 | 14:54

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Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:16
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Son dakika... Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama anının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

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