Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de aile faciası! Pompalı tüfekle öldürdü

SON DAKİKA: İzmir'de aile faciası! Pompalı tüfekle öldürdü

SON DAKİKA: İzmir'de aile faciası! Pompalı tüfekle öldürdü
20.04.2021 | 16:17

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Son dakika haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde, Agah Y. (54), çıkan kavgada ağabeyi Ahmet Y.'yi (62) pompalı tüfekle öldürdü. İki kardeşin sık sık kavga ettikleri, son olarak da dün gece gürültü nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

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Tornacı Ahmet Y., kendisiyle aynı apartmanda evi bulunan kardeşi Agah Y., arasında bugün saat 13.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789 Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Agah Y., evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Agah Y.'ye doğrultu, ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Y. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, ağabeyini öldüren Agah Y.'yi gözaltına aldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki kardeşin, son olarak dün gece de gürültü nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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