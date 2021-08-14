Video Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
14.08.2021 | 15:13

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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ya yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden ilk ilk olay yeri görüntüleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada!

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