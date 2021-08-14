SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
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OTOMATİK OYNAT
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Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ya yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden ilk ilk olay yeri görüntüleri!