SON DAKİKA: Kayseri 4.7 ve 4.3'lük depremle sallandı! | Video
AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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