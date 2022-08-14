SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video

Kuşadası Körfezi'nde bu sabah 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Etkilerini araştırıyoruz geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

UYKUDAN UYANDIRDI

Korkutan deprem birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Depremle ilgili AFAD'dan rahatlatan bir açıklama yapıldı. "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Kızılay da Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.