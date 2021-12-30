Video Yaşam SON DAKİKA: Sağanak ve fırtına Antalya'yı fena vurdu! Birçok yerde su baskınları yaşandı | Video
SON DAKİKA: Sağanak ve fırtına Antalya'yı fena vurdu! Birçok yerde su baskınları yaşandı | Video

SON DAKİKA: Sağanak ve fırtına Antalya'yı fena vurdu! Birçok yerde su baskınları yaşandı | Video

30.12.2021 | 17:08

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Son dakika haberi: Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına yaşanıyor. Bu nedenle birçok yeri su bastı, araçlar ise yolda kaldı.

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