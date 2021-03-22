Video Yaşam SON DAKİKA: Skandal TikTok videosu ile ilgili flaş gelişme! Küçük kızı darp eden Aziz Ç. için... | Video

SON DAKİKA: Skandal TikTok videosu ile ilgili flaş gelişme! Küçük kızı darp eden Aziz Ç. için... | Video

SON DAKİKA: Skandal TikTok videosu ile ilgili flaş gelişme! Küçük kızı darp eden Aziz Ç. için... | Video
22.03.2021 | 15:38

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SON DAKİKA: Skandal TikTok videosu ile ilgili flaş gelişme! Küçük kızı darp eden Aziz Ç. için... | Video 00:31
SON DAKİKA: Skandal TikTok videosu ile ilgili flaş gelişme! Küçük kızı darp eden Aziz Ç. için... | Video 22.03.2021 | 15:38
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada takipçi kazanmak için 2 yaşındaki yeğenini tokatladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü teki çeken görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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