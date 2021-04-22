SON DAKİKA: Thodex - Fatih Özer kripto para mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Canlı yayında uzman açıklaması
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Son Dakika Haberleri... Thodex kurucusu Fatih Özer'in mağduru 391 Bin kişi paraları geri alabilecek mi? 2 Milyar Dolar ile yurt dışına kaçan Thodex kurucusu Fatih Özer'in mağdrua ettiği kripto para yatırımcısı 391 Bin kişi ne yapacak? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayında kripro para magdurlarının izlemeleri gereken yolu açıkladı...