Son Dakika: Türkiye onu Müge Anlı programında tanıdı! Yaşamına son veren Serkan Kıyağın kardeşi son görüşmesini gözyaşları içinde anlattı...
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Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak, eşine evine dön çağrısı yapmıştı. Dün gelen haber herkesi yıktı. Serkan Kıyak, evinde canına kıydı. Acı haberle yasa boğulan Kıyak'ın kardeşi Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlandı. Gözyaşları içerisinde ağabeyiyle olan son konuşmasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...