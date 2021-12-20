Video Yaşam Son dakika! Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti | Video
Son dakika! Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti | Video

Son dakika! Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti | Video

20.12.2021 | 16:40

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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti. Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı. Usta tiyatrocu Sezai Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti. Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı. Usta tiyatrocu Sezai Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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