Video Yaşam Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video

Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video

Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video
07.09.2021 | 10:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video 01:41
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video 07.09.2021 | 11:15
Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 02:00
Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 07.09.2021 | 11:15
Torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 00:32
Torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 07.09.2021 | 11:15
Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video 04:56
Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video 07.09.2021 | 10:55
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı | Video 00:40
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı | Video 07.09.2021 | 10:57
Kadıköy’de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 00:45
Kadıköy’de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 07.09.2021 | 10:55
Bin 500 kişilik düğünde, yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı | Video 05:23
Bin 500 kişilik düğünde, yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı | Video 07.09.2021 | 10:44
Otomobil yoldan çıktı, cadde savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 01:09
Otomobil yoldan çıktı, cadde savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2021 | 10:44
Ekmek kuyruğundaki ’yan bakma’ tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü | Video 01:05
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü | Video 07.09.2021 | 10:44
Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video 01:10
Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video 07.09.2021 | 10:44
Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 01:28
Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 07.09.2021 | 10:21
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 02:53
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 07.09.2021 | 10:21
Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:52
Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 07.09.2021 | 10:21
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video 03:23
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video 07.09.2021 | 10:22
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı | Video 02:00
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı | Video 07.09.2021 | 10:24
Otobüste fazla yolcu kavgasında otobüs şoförü yaralandı | Video 00:49
Otobüste "fazla yolcu" kavgasında otobüs şoförü yaralandı | Video 07.09.2021 | 10:24
Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada | Video 01:26
Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada | Video 07.09.2021 | 10:21
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video 01:11
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video 06.09.2021 | 19:46
Hortum patladı, metroyu su bastı | Video 00:37
Hortum patladı, metroyu su bastı | Video 06.09.2021 | 19:22
Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video 02:42
Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video 06.09.2021 | 18:04

Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce tarihi Milattan Önceye dayanan ve yıllardır sular altında olan Augusta Antik Kentinin bir bölümü gün yüzüne çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde Roma İmparatoru Augustos'un karısı Livia Augusta adına kurulan ve tarihi M.Ö. 58 - M.S.29 yılları arasına dayanan antik kent, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü'nün altında kaldı.

Antik kentten geriye ise Adana Müzesindeki bir Medusalı Lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.

Uzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, bu sene kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı. Bir bölümü ortaya çıkan ve yarımada şekline benzeyen antik kentin etrafında ise mahalle sakinleri suların çekilmesini fırsat bilip hayvanlarını otlatıyor.

"BURASI SULAR ALTINDA KALMIŞ"
Mustafa Tokalı isimli vatandaş, "Her sene sular çekiliyor ama bu sene daha fazla çekildi ve antik kent ortaya çıktı. Burası zamanında antik kentmiş ve baraj olunca burası suyun altında kalmış" diye konuştu.

Yahya Bebek isimli vatandaş ise, "Burada büyük bir tarih yaşanmış. Burayı yıllardır bilirdik. Oradaki her bir taş arabadan büyük. Basamaklar çıkmış, aynı tiyatro gibi. Yaşanmış orada bir şeyler. Gün yüzüne çıksa iyi olur aslında. Antik kent deniyor. Oralarda hep mezar taşları var aslında. Buranın gün yüzüne çıkmasını isteriz. Bizim çocukluğumuzdan bu yana aynı burası. Eskiler onun altında zindan vardı diyorlar. Burada öküz güderdik diyorlar. Ben bir sene hususi taşların yanına kadar gittim. Her bir taş kocaman. O tarihte o taşlar nasıl taşınmış" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN BİR YERLEŞİM YERİYMİŞ"
Öte yandan yıllar önce Arkeolog Mahmut Akok tarafından yapılan araştırmada, antik kentin aslında zengin bir yerleşim yeri olduğu, kuzey-güney ve kuzeybatı yönlerine 1,0001,500 metre uzunlukta olduğu, kale surları ile çevrili bulunduğu, her biri 5,40 metre boyundaki mermer sütunlu yolla, 62 metre çapında oturum alanı olan açık hava tiyatrosuna sahip olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca Mahmut Akok'un, kendisine baraj su tutmadan 10 gün önce süre verilen ve Adana turizmi açısından büyük bir talihsizlik olan araştırmayla ilgili şu notları yazdı:
"Seyhan Barajı'nın göllemiş olduğu sahada kalan ve bazı mütehassıs seyyahlarca Augusta Antik şehri olduğu beyan edilen örenin tetkikini, Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü bize havale etmişti. Sahaya suyun koyuverilmesinden 10 gün kadar evvel, yani 5-15 / 9 /1955 tarihleri arasında mahallinde bir inceleme yaptık. Bu ören Adana şehrinden 25 kilometre doğuda ve Seyhan Nehri'nin şimale uzanan kollarından biriyle, Kuruçay Vadisi'nin birleştiği kısımda ve çayın hasıl ettiği terasanın yarımada şekline girmiş bir düzlüğünde bulunmakta idi. Bugün bunlardan Karaömerli Köyü'nün bir kısmı gölün kenarında kalmıştır, Gübe Köyü ise (Antik kentin bulunduğu bölge) sular altındadır."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA