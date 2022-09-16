Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video

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Sultanbeyli’de yatak deposu olarak kullanılan bir işletmede yangın çıktı. Yangın sonrası işletme sahibi, deposunun kundaklandığını iddia ederken, yan tarafından bulunan bir başka depo sahibi ise ‘neden yangın çıkardınız’ diyerek tartışmaya başladı.
ESNAFLAR KAVGAYA TUTUŞTU
Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada olay yerine gelen bir başka depo sahibi 'neden yangın çıkardınız' diyerek tartışma çıkardı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.
Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi, Özgür Adıgüzel, "Daha önce de burası kundaklandı. Evimi ve aracımı da yakmışlardı. Son olarak bunu yaptılar" diye konuştu.