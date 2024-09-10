Sultanbeyli'de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 10.09.2024 | 09:21 Sultanbeyli'de, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.