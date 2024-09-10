Video Yaşam Sultanbeyli'de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video
Sultanbeyli'de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video

Sultanbeyli'de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video

10.09.2024 | 09:21

Sultanbeyli'de, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 01:24
Sultanbeyli'de market sahipleri arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 10.09.2024 | 09:21
İskenderun’da aydınlatma direğinde yangın | Video 01:56
İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video 10.09.2024 | 09:13
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 02:00
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 10.09.2024 | 09:00
Ankara’da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 00:24
Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 10.09.2024 | 08:39
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 03:14
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 09.09.2024 | 16:26
Alanya’da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 02:50
Alanya'da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 09.09.2024 | 15:55
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 02:14
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 09.09.2024 | 14:49
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 00:35
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 09.09.2024 | 15:10
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 00:54
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 09.09.2024 | 14:38
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 03:26
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 09.09.2024 | 14:49
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:11
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 13:33
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 12:15
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 09.09.2024 | 14:12
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti | Video 12:53
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti" | Video 09.09.2024 | 13:29
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 05:38
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 09.09.2024 | 12:31
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 03:36
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 09.09.2024 | 12:31
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 05:08
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 03:15
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 09.09.2024 | 12:32
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: Yüreğimizi dağladı, bu son olsun | Video 04:12
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video 09.09.2024 | 12:39
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 05:08
Diyarbakır'da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 09.09.2024 | 12:25
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! | Video 05:45
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!" | Video 09.09.2024 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA