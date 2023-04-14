Sultanbeyli’de su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Sultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acılı dede su birikintisinden torununun terliklerini çıkarttı. Su dolu alan dron ile havadan görüntülendi.
"YÜREĞİM YANIYOR"
Acılı anne Aynur Kavçin, "Oğlum dışarı çıktı, arsaya gitmiş. Arsada bir boşluk var orada su birikintisi var. Önlem alınmamış, oğlum oraya düşmüş. Kurtaramadık oğlumu. Etrafını kapatsalardı oğluma bir şey olmazdı. Çocuklar burada olduğunu söylemişler. Elbisesi burada suyun üstünde. Babası çıkarttı. Yüreğim yanıyor. Ben şikayetçiyim" dedi.
TORUNUNUN TERLİKLERİNİ SUDAN ÇIKARTTI
Dede Sait Keper, "Bizim çocuk buraya düşmüş. 20 yaşında da olsa buraya düşerse yüzme bilmese o da boğulur. 3 metre derinliği var. Kaç defa uyardım böyle olmaz burayı kapatın diye. Çocuklarla mı oynamış ne yapmış biz de bilemiyoruz. Gelmiş aramışlar, çocuk gözükmüyor. Çocuk su birikintisinin üstüne çıkmış. İş işten geçmiş, hastaneye de götürdük ama faydasız" dedi.
"3-4 AY AYDIR O ÇUKUR AÇIK"
Dayı Mehmet Keper, "Çocuk oyun oynarken su birikintisine düşüyor. 10-15 dakika içerisinde boğularak can veriyor. Diğer çocuklar babasına bildiriyor. Bu ihmal başka çocukların da ölümüne yol açmamalı. Müteahhit ile daha görüşemedik, ifade için çağıracaklar. 3-4 ay aydır o çukur açık. İçimiz yanıyor. Şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.
Komşu Deniz Uyanık, "İftara yarım saat kala haber geldi çocuk suya düşmüş. 2 buçuk metre derinlikte. Çocuğu çıkarttıklarında zaten hayatını kaybetmişti. Böyle inşaat alanı olur mu? Bizimde çocuklarımız var. Bugün Adem, yarın bizim çocuklarımızın başına gelebilir. Mahallenin bütün çocukları burada oynuyor. Bir önlem alınması lazım" dedi.
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