Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı 30.10.2022 | 22:55
01:04
01:46
Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi | Video 30.10.2022 | 21:37
01:50
Bağ evinde kadın cesedi bulundu | Video 30.10.2022 | 20:09
00:14
"Bahşiş Kutusu" hırsızı bu görüntülerden yakalandı 30.10.2022 | 18:22
01:07
Yabancı uyruklu iş kadının evinden milyonluk hırsızlık | Video 30.10.2022 | 17:33
00:28
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video 30.10.2022 | 15:47
01:16
Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video 30.10.2022 | 16:48
04:31
05:18
İnşaatın çatı katında çıkan yangında işçiler korku dolu anlar yaşadı | Video 30.10.2022 | 14:58
01:06
"Seni öldürürüm" diyerek zorla motosiklete bindirdi | Video 30.10.2022 | 15:31
01:48
Ölümlü kazada ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş | Video 30.10.2022 | 14:02
03:29
00:59
Çobanın yavru boz ayı ile diyalogu gülümsetti | Video 30.10.2022 | 12:02
01:24
Taksim’de güven timleri çanta hırsızını suçüstü böyle yakaladı | Video 30.10.2022 | 12:02
00:27
Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video 30.10.2022 | 12:02
01:02
Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video 30.10.2022 | 12:02
00:07
Sahte kimliklerle yakalandı! Hepsi adresinde bulundu | Video 30.10.2022 | 10:00
01:25
İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video 30.10.2022 | 09:47
00:15
Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video 30.10.2022 | 09:43
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.