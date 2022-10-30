Video Yaşam Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

30.10.2022 | 22:55

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.

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