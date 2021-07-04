Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler 04.07.2021 | 13:58
04:59
Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçıların akınına uğradı 04.07.2021 | 13:20
05:40
1 milyonuncu evin anahtarını Başkan Erdoğan verecek 04.07.2021 | 13:20
01:02
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı 04.07.2021 | 13:20
00:14
Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı 04.07.2021 | 12:15
01:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı 04.07.2021 | 12:02
01:07
Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada 04.07.2021 | 11:50
00:04
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi 04.07.2021 | 11:55
05:47
İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda 04.07.2021 | 11:38
02:35
Büyükçekmece’deki kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 04.07.2021 | 11:16
01:52
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı 04.07.2021 | 11:16
06:21
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu 04.07.2021 | 11:16
04:05
00:44
Normalleşmeyi abarttılar, yol kapatıp çöp kutusu üzerinde dans ettiler 04.07.2021 | 11:16
00:17
Jandarmadan PKK’nın finans kaynağına büyük operasyon 04.07.2021 | 11:28
00:30
Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada 04.07.2021 | 11:16
05:00
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada 04.07.2021 | 10:45
04:39
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan küçük kız, ambulans uçakla sevk edildi 04.07.2021 | 10:54
04:09
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı 04.07.2021 | 10:42
02:22
900 bin lirayı gasp eden 3 şüpheli yakalandı 04.07.2021 | 10:54
İzmit’te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti.
Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.