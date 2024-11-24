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Taksim'de silahlı saldırgan, kavga etmeye gelen gruba ateş açtı | Video

Taksim'de silahlı saldırgan, kavga etmeye gelen gruba ateş açtı | Video

24.11.2024 | 11:42

Taksim'de sokaktaki vatandaşlara laf attığı için uyarılan grup, “Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız" dedikten 15 dakika sonra geri gelerek sokaktakileri darbederken kendilerini uyaran kişi ise silahla ateş açtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan ve toplamda 39 suç kaydı bulunan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 3 Kasım Pazar günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir otelin önünde bekleyen İbrahim A. (29) otomobille geçerken vatandaşlara laf atan grubu uyardı. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi İbrahim A.'ya, "Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız" diyerek olay yerinden ayrıldı.

GERİ GELİP SOKAKTAKİLERİ DARBETTİLER
Yaklaşık 15 dakika sonra geri gelen Serhat D. (18), Musa T. (24) ve İkbal R. (19) araçtan inerek sokaktakileri darbetmeye başladı. Bunu gören İbrahim A., içlerinden birinin elini beline attığını görünce ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar kaçışırken, o sırada sokakta devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.'yi suçüstü yakaladı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TOPLAM 39 SUÇ KAYDI
Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan şüphelilerden Serhat D.'nin 13 adet, Musa T.'nin 8 adet, İkbal R.'nin 14 adet, İbrahim A.'nın ise 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim A. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'silahlı tehdit' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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