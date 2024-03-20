Video Yaşam Tamire getirilen tabletin bataryası bir anda patladı! O anlar kamerada | Video
Tamire getirilen tabletin bataryası bir anda patladı! O anlar kamerada | Video

Tamire getirilen tabletin bataryası bir anda patladı! O anlar kamerada | Video

20.03.2024 | 13:33

AKSARAY’da arızalı tablet bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Çağrı Kentli, çalışanıyla cep telefonu tamiri ettiği sırada, bir müşterinin getirdiği ve kapağının daha kolay açılması için ekran ısıtıcı adı verilen cihaza konulan tabletin bataryası patlayıp, alev aldı. Kentli, tableti cihazın üzerinden alıp yere attı. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'EL BOMBASI GİBİ PATLADI'

Olay anını anlatan Kentli, "Dün sabah saat 10.00 sıralarında elimize tamir için bir tablet geldi. Bataryası şişmişti ve kapağı açılmadığı için ekran ısıtıcı cihazına aldık. Isıtıcımıza koyduk, ortalama 10 dakika içinde şişen batarya el bombası gibi patladı. Başta ne olduğunu anlayamadık, korkuyla ne yapacağımızı şaşırdık. Şişen bataryanız varsa, en kısa zamanda bir teknik servise gidip tamir ettirin. O şekilde kullanmayın. Kullanılırsa, el bombası gibi patlayıp büyük zarara sebebiyet verebilir. Bu bataryanın cebinizde patladığını düşünürseniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce de bu tür olaylar başımıza gelmişti fakat bu kadar şiddetlisine ilk kez rastlıyoruz. Bir anda alev aldı, iş yerinde olmasak dükkanımızın yanma ihtimali bile olabilirdi. Alev alınca, patlayan tableti bir anda refleks olarak aşağı çektim, sonrasında kendiliğinden söndü. Çok şükür herhangi bir can veya mal kaybı yaşamadık sadece tablet yandı.ö dedi.

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