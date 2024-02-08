Video Yaşam Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü

Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü

08.02.2024 | 20:23

Tayland’da para kazanmak için yanında gezdirdiği fil tarafından ezilen bir kişi hayatını kaybetti.

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