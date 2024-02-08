Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü
Tayland’da para kazanmak için yanında gezdirdiği fil tarafından ezilen bir kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü 08.02.2024 | 20:23
04:43
03:47
Takside "taciz" tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı 08.02.2024 | 14:03
01:12
Ataşehir’de ucuz kask böyle can aldı | Video 08.02.2024 | 12:25
06:03
Otomobil takla attı; polis ekipleri sürücüyü aradı | Video 08.02.2024 | 12:27
03:00
06:04
Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video 08.02.2024 | 12:25
00:38
06:19
00:44
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi | Video 08.02.2024 | 10:29
01:44
Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 08.02.2024 | 09:35
00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 08.02.2024 | 09:36
01:24
00:51
01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19
00:58
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 08.02.2024 | 09:19
01:17
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 08.02.2024 | 09:19
03:15
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 08.02.2024 | 09:03
02:37
Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00
01:21
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video 08.02.2024 | 07:36